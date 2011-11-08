О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Jean-Pierre Durand

Jean-Pierre Durand

,

Liza Carbe

,

Nicole Falzone

Альбом  ·  2011

Wall of Rock

#Хип-хоп
Jean-Pierre Durand

Артист

Jean-Pierre Durand

Релиз Wall of Rock

#

Название

Альбом

1

Трек Start the Game

Start the Game

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

2:36

2

Трек Sassy Jackie

Sassy Jackie

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

2:41

3

Трек New Aching Soul

New Aching Soul

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

2:22

4

Трек Wall of Rock

Wall of Rock

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

2:35

5

Трек London Morning

London Morning

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

2:36

6

Трек House of Song

House of Song

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

2:37

7

Трек Queens of Leonard

Queens of Leonard

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

2:36

8

Трек Power Poppa

Power Poppa

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

2:45

9

Трек Go This Far

Go This Far

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

3:27

10

Трек Don't Be Surprised

Don't Be Surprised

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

,

Nicole Falzone

Wall of Rock

3:15

Информация о правообладателе: Sonoton Music
