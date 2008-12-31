О нас

Jean-Pierre Durand

Jean-Pierre Durand

,

Liza Carbe

Альбом  ·  2008

Spanish Guitar Fire

Jean-Pierre Durand

Артист

Jean-Pierre Durand

Релиз Spanish Guitar Fire

#

Название

Альбом

1

Трек Midnight Fire

Midnight Fire

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

2:52

2

Трек Andalusian Dream

Andalusian Dream

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

3:14

3

Трек Caribbean Party

Caribbean Party

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

2:46

4

Трек Costa Verde

Costa Verde

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

3:06

5

Трек Dayna

Dayna

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

3:06

6

Трек Gypsy Queens

Gypsy Queens

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

2:44

7

Трек One Night

One Night

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

3:06

8

Трек Island Pursuit

Island Pursuit

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

2:45

9

Трек Twilight Sun

Twilight Sun

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

3:06

10

Трек Last Embrace

Last Embrace

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

2:40

11

Трек Rum Runner

Rum Runner

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

2:35

12

Трек Two Spanish Hearts

Two Spanish Hearts

Liza Carbe

,

Jean-Pierre Durand

Spanish Guitar Fire

2:57

Информация о правообладателе: Sonoton Music
