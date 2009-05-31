О нас

Ron Ronsted

Ron Ronsted

,

Geoff Bastow

,

John Fox

и 

ещё 12

Сингл  ·  2009

Sad

#Классическая
Ron Ronsted

Артист

Ron Ronsted

Релиз Sad

#

Название

Альбом

1

Трек Sad Ending

Sad Ending

Norman Candler

,

John Fiddy

Sad

2:14

2

Трек Sad at Heart

Sad at Heart

John Fox

Sad

2:35

3

Трек Why You?

Why You?

Moritz Bintig

Sad

2:23

4

Трек Calm Expansion

Calm Expansion

Anselm Kreuzer

Sad

2:08

5

Трек Sad Adagio from Symphony No., Pt. 5

Sad Adagio from Symphony No., Pt. 5

Ron Ronsted

Sad

5:44

6

Трек Mournful

Mournful

Geoff Bastow

Sad

2:33

7

Трек Remorse

Remorse

Robert Narholz

Sad

2:33

8

Трек Human Misery

Human Misery

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Sad

2:33

9

Трек In Low Spirits

In Low Spirits

John Fox

Sad

2:38

10

Трек Bereavement

Bereavement

Otto Sieben

Sad

1:50

11

Трек Deep Grief

Deep Grief

Otto Sieben

Sad

1:56

12

Трек Frosty Tears

Frosty Tears

Anselm Kreuzer

Sad

4:11

13

Трек Sad Espressivo

Sad Espressivo

Otto Sieben

Sad

1:59

14

Трек Sad Clarinet Solo

Sad Clarinet Solo

Otto Sieben

Sad

1:46

15

Трек I Regret

I Regret

Anselm Kreuzer

Sad

1:31

16

Трек Downside

Downside

Jean-Claude Madonne

Sad

1:01

17

Трек Molto Triste

Molto Triste

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Sad

1:50

18

Трек Death

Death

Otto Sieben

Sad

2:43

19

Трек Disabled

Disabled

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Sad

2:09

20

Трек Grieving

Grieving

Joe Harnell

Sad

3:28

21

Трек Nobody Wants Me

Nobody Wants Me

John Fox

Sad

1:42

22

Трек Mourners

Mourners

Zsofia Taller

Sad

2:21

23

Трек Painful Memory

Painful Memory

Moritz Bintig

Sad

2:31

24

Трек The End of the Line

The End of the Line

John Fiddy

,

Sammy Burdson

Sad

2:31

25

Трек Lost Forever

Lost Forever

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Sad

3:45

26

Трек Tears

Tears

Matthias Frey

Sad

2:06

27

Трек No Safe Refuge

No Safe Refuge

John Fiddy

,

Sammy Burdson

Sad

3:20

28

Трек Polluted World

Polluted World

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Sad

2:46

29

Трек Endless Tears

Endless Tears

John Fiddy

,

Sammy Burdson

Sad

2:49

Информация о правообладателе: Sonoton Music
