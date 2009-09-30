О нас

Ron Ronsted

Ron Ronsted

,

Lee Pomeroy

,

Otto Sieben

и 

ещё 4

Сингл  ·  2009

Largo, Andante & Adagio

#Классическая
Ron Ronsted

Артист

Ron Ronsted

Релиз Largo, Andante & Adagio

#

Название

Альбом

1

Трек Andante Moderato from Viola Concerto in D Maj

Andante Moderato from Viola Concerto in D Maj

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

3:31

2

Трек Andante Quasi Adagio from Symphony No., Pt. 5

Andante Quasi Adagio from Symphony No., Pt. 5

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

4:05

3

Трек Andante Cantabile

Andante Cantabile

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

3:07

4

Трек Elegy

Elegy

Otto Sieben

,

Stuttgarter Kammerorchester

Largo, Andante & Adagio

2:20

5

Трек Intro to Benedictus from Missa Solemnis

Intro to Benedictus from Missa Solemnis

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

1:49

6

Трек Andante Sostenuto from Giulietta

Andante Sostenuto from Giulietta

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

2:48

7

Трек Adagietto from Symphony No., Pt. 5

Adagietto from Symphony No., Pt. 5

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

2:54

8

Трек Lacrimosa from Requiem

Lacrimosa from Requiem

Ron Ronsted

Largo, Andante & Adagio

3:32

9

Трек Piano Andante

Piano Andante

Lee Pomeroy

,

Martin Price

Largo, Andante & Adagio

2:33

10

Трек Prayer from Opera Rienzi

Prayer from Opera Rienzi

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

3:13

11

Трек Finale from Requiem

Finale from Requiem

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

3:35

12

Трек Sarabande from Suite No. 11

Sarabande from Suite No. 11

Ron Ronsted

Largo, Andante & Adagio

3:31

13

Трек Largo from Viola Concerto in G Maj

Largo from Viola Concerto in G Maj

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

3:38

14

Трек Andante Grazioso from Piano Sonata KV 331

Andante Grazioso from Piano Sonata KV 331

Ron Ronsted

Largo, Andante & Adagio

2:24

15

Трек Adagio from Octet

Adagio from Octet

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

3:27

16

Трек The Thais Meditation

The Thais Meditation

Ron Ronsted

Largo, Andante & Adagio

2:58

17

Трек Largo from Sarabande (Concerto Gmin)

Largo from Sarabande (Concerto Gmin)

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

3:13

18

Трек Panoramic Adagio from 1st Symphony, 4th Movement

Panoramic Adagio from 1st Symphony, 4th Movement

Alfred Kluten

Largo, Andante & Adagio

1:36

19

Трек Funeral March for Carl Fürst Von Schwarzenberg

Funeral March for Carl Fürst Von Schwarzenberg

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

2:54

20

Трек Pachelbel's Canon

Pachelbel's Canon

Ron Ronsted

Largo, Andante & Adagio

6:09

21

Трек Sarabande from Holberg Suite

Sarabande from Holberg Suite

Alfred Kluten

Largo, Andante & Adagio

2:30

22

Трек Adagio from Sonata for Arpeggione

Adagio from Sonata for Arpeggione

Rumänische Staatsphilharmonie Arad

,

Christian Schulz

Largo, Andante & Adagio

3:05

23

Трек Largo

Largo

Lee Pomeroy

,

Martin Price

Largo, Andante & Adagio

2:24

Информация о правообладателе: Sonoton Music
