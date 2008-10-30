О нас

Ron Ronsted

Ron Ronsted

,

Geoff Bastow

,

John Fox

и 

ещё 8

Альбом  ·  2008

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

Ron Ronsted

Артист

Ron Ronsted

Релиз Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

#

Название

Альбом

1

Трек Piggy Zoo

Piggy Zoo

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:39

2

Трек Bear Time

Bear Time

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:47

3

Трек Opinions

Opinions

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:41

4

Трек Toddler

Toddler

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:11

5

Трек Bassoon Solo

Bassoon Solo

Otto Sieben

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:06

6

Трек Quirkee

Quirkee

Otto Sieben

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:52

7

Трек Piano Presto

Piano Presto

Alain Feanch

,

Ted Atking

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

2:04

8

Трек Cartoon Brigade

Cartoon Brigade

John Fox

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:30

9

Трек Monkey Trot

Monkey Trot

Klaus Stuehlen

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:47

10

Трек Eccentric Waltz

Eccentric Waltz

Walt Rockman

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:28

11

Трек Parade of the Clowns

Parade of the Clowns

Otto Sieben

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:58

12

Трек Fool Stop

Fool Stop

John Fiddy

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

2:01

13

Трек Played to Order

Played to Order

Klaus Stuehlen

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:52

14

Трек Why Noon

Why Noon

Otto Sieben

,

Geoff Bastow

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

2:02

15

Трек Gaping Gnu

Gaping Gnu

Klaus Stuehlen

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

2:03

16

Трек Baby Talk

Baby Talk

Otto Sieben

,

Geoff Bastow

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

2:07

17

Трек Chapeau Claque

Chapeau Claque

Otto Sieben

,

Geoff Bastow

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

2:10

18

Трек Another Lonely Lover

Another Lonely Lover

John Fox

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:28

19

Трек Lonely Fiddler

Lonely Fiddler

John Fox

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:02

20

Трек Wistful Lover

Wistful Lover

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:27

21

Трек Tuba Solo

Tuba Solo

John Fox

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:00

22

Трек Tuba Stings

Tuba Stings

John Fox

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:08

23

Трек Clown's Walk

Clown's Walk

John Fox

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:00

24

Трек Deep Down

Deep Down

John Fox

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:01

25

Трек Jolly Jape

Jolly Jape

John Fiddy

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:01

26

Трек Marching Tuba

Marching Tuba

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:01

27

Трек Bouncing By

Bouncing By

John Fiddy

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

0:59

28

Трек Kookie Tuba

Kookie Tuba

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:02

29

Трек Ponderoso

Ponderoso

Sonoton Film Orchestra

,

Gregor F. Narholz

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:01

30

Трек Clown's Parade

Clown's Parade

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:57

31

Трек Wahwah-Wah

Wahwah-Wah

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:37

32

Трек Waltzing Granny

Waltzing Granny

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:28

33

Трек Mimicry

Mimicry

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:23

34

Трек Street Musician

Street Musician

Ron Ronsted

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:25

35

Трек Steam Train Blues

Steam Train Blues

Lars-Luis Linek

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:00

36

Трек Express Train

Express Train

Lars-Luis Linek

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:01

37

Трек Too Sad

Too Sad

Lars-Luis Linek

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:00

38

Трек Jest a Minute

Jest a Minute

Lars-Luis Linek

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:00

39

Трек Crying Harmonica

Crying Harmonica

Lars-Luis Linek

Comedy Tools, Beds & Fun Tracks

1:01

Информация о правообладателе: Sonoton Music
