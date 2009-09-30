О нас

Andrew Pearce

Andrew Pearce

,

Sammy Burdson

,

Michael Shapiro

и 

ещё 7

Сингл  ·  2009

Scenic Journey

#Классическая
Andrew Pearce

Артист

Andrew Pearce

Релиз Scenic Journey

#

Название

Альбом

1

Трек Scenic Journey

Scenic Journey

Andrew Pearce

Scenic Journey

3:22

2

Трек Shadowy Woods

Shadowy Woods

The Bulgarian Film Orchestra

,

Mladen Franko

Scenic Journey

2:39

3

Трек Scenic Drive

Scenic Drive

Andrew Pearce

Scenic Journey

1:54

4

Трек Rainbow's End

Rainbow's End

John Fiddy

,

Sammy Burdson

Scenic Journey

3:12

5

Трек A Walk in the Park

A Walk in the Park

Michael Shapiro

Scenic Journey

2:35

6

Трек Pastoral Idyll

Pastoral Idyll

Norman Candler

Scenic Journey

3:21

7

Трек Scenic Nocturne

Scenic Nocturne

Michael Shapiro

Scenic Journey

2:51

8

Трек Stranger by the Roadside

Stranger by the Roadside

Andrew Pearce

Scenic Journey

3:44

9

Трек Miniature of Spring

Miniature of Spring

Jim Harbourg

Scenic Journey

2:40

10

Трек Scenic Contemplation

Scenic Contemplation

Tim Juckes

,

David Stuart Gordon

Scenic Journey

2:12

11

Трек Afternoon Light

Afternoon Light

Michael Shapiro

Scenic Journey

3:05

12

Трек Watering Place

Watering Place

The Bulgarian Film Orchestra

,

Mladen Franko

Scenic Journey

4:19

13

Трек Des Pas Sur La Neige

Des Pas Sur La Neige

Orchester Helmuth Brandenburg

Scenic Journey

2:55

14

Трек Early Sunrise

Early Sunrise

Michael Shapiro

Scenic Journey

4:18

15

Трек Serengeti Pastoral

Serengeti Pastoral

John Fiddy

,

Sammy Burdson

Scenic Journey

2:24

16

Трек At Play in the Fields

At Play in the Fields

Michael Shapiro

Scenic Journey

3:28

17

Трек Us and Nature

Us and Nature

The Bulgarian Film Orchestra

,

Mladen Franko

Scenic Journey

3:25

18

Трек Soft Reminiscence

Soft Reminiscence

The Bulgarian Film Orchestra

,

Mladen Franko

Scenic Journey

2:56

Информация о правообладателе: Sonoton Music
