Andrew Pearce

Andrew Pearce

,

Lee Pomeroy

,

Michael Shapiro

и 

ещё 5

Сингл  ·  2010

Drama Beds

#Классическая
Andrew Pearce

Артист

Andrew Pearce

Релиз Drama Beds

#

Название

Альбом

1

Трек It's Over

It's Over

Rick Kimball

,

Tim Altman

Drama Beds

3:05

2

Трек Psychological Drama

Psychological Drama

Andrew Pearce

Drama Beds

4:05

3

Трек Balmoral Castle

Balmoral Castle

Thao Nguyen

Drama Beds

2:24

4

Трек Reflecting on Life

Reflecting on Life

Andrew Pearce

Drama Beds

2:30

5

Трек Sweet and Melancholic

Sweet and Melancholic

Andrew Pearce

Drama Beds

4:11

6

Трек Burning Bridges

Burning Bridges

Lee Pomeroy

,

Martin Price

Drama Beds

2:54

7

Трек Filling the Void

Filling the Void

Thao Nguyen

Drama Beds

1:59

8

Трек Longing for You

Longing for You

Lee Pomeroy

,

Martin Price

Drama Beds

2:02

9

Трек Escape to Freedom

Escape to Freedom

Andrew Pearce

Drama Beds

2:01

10

Трек Dramatic Developments

Dramatic Developments

Rick Kimball

,

Tim Altman

Drama Beds

2:40

11

Трек On Neutral Ground

On Neutral Ground

Lee Pomeroy

,

Martin Price

Drama Beds

2:26

12

Трек Warm Humanity

Warm Humanity

Anselm Kreuzer

Drama Beds

1:56

13

Трек Hurt Soul

Hurt Soul

Anselm Kreuzer

Drama Beds

1:38

14

Трек How Can We

How Can We

Michael Shapiro

Drama Beds

3:12

15

Трек Real Goodness

Real Goodness

Anselm Kreuzer

Drama Beds

1:50

16

Трек Many Victims

Many Victims

Anselm Kreuzer

Drama Beds

1:25

17

Трек Parting

Parting

Anselm Kreuzer

Drama Beds

1:25

18

Трек Dark Karma

Dark Karma

Rick Kimball

,

Tim Altman

Drama Beds

3:14

19

Трек A Baby Is Born

A Baby Is Born

Andrew Pearce

Drama Beds

1:28

20

Трек Strange Feeling

Strange Feeling

Andrew Pearce

Drama Beds

1:13

21

Трек Building Drama

Building Drama

Rick Kimball

,

Tim Altman

Drama Beds

3:13

22

Трек Tension Building

Tension Building

Andrew Pearce

Drama Beds

1:17

Информация о правообладателе: Sonoton Music
