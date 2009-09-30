О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Billy Novick

Billy Novick

,

Paul Lenart

Альбом  ·  2009

Light and Intimate

#Джаз
Billy Novick

Артист

Billy Novick

Релиз Light and Intimate

#

Название

Альбом

1

Трек A Minor Detour

A Minor Detour

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

1:55

2

Трек Breeze at My Back

Breeze at My Back

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

3:08

3

Трек Afternoon in Love

Afternoon in Love

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:19

4

Трек I'm Sorry Blue

I'm Sorry Blue

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

3:05

5

Трек Nashville Strut

Nashville Strut

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:36

6

Трек Cycle Around

Cycle Around

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:10

7

Трек I Got Joy

I Got Joy

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:07

8

Трек Yesterday's Love

Yesterday's Love

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:50

9

Трек Gone Fishin' Rag

Gone Fishin' Rag

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:11

10

Трек Dance of the Wind

Dance of the Wind

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:29

11

Трек Stately Blues

Stately Blues

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

1:53

12

Трек Your Standard Sound

Your Standard Sound

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:32

13

Трек Sweet Waltz

Sweet Waltz

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:01

14

Трек It's Only Love

It's Only Love

Paul Lenart

,

Billy Novick

Light and Intimate

2:28

Информация о правообладателе: Sonoton Music
