Asmr

Asmr

Альбом  ·  2022

Sleep Sounds Night Tales

#Нью-эйдж
Asmr

Артист

Asmr

Релиз Sleep Sounds Night Tales

#

Название

Альбом

1

Трек Fresh Rain Drops

Fresh Rain Drops

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

2:40

2

Трек Heavy Rainfall

Heavy Rainfall

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

4:00

3

Трек Life On Water (Version 2 Mix)

Life On Water (Version 2 Mix)

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

2:24

4

Трек Nature

Nature

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

3:44

5

Трек Rain Drops

Rain Drops

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

3:44

6

Трек Repeat

Repeat

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

3:39

7

Трек Thunderstorm

Thunderstorm

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

3:44

8

Трек Balanced

Balanced

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

2:42

9

Трек White Noise

White Noise

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

2:24

10

Трек Reserved

Reserved

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

3:44

11

Трек Rain Upon You

Rain Upon You

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

3:44

12

Трек Nature Feeling

Nature Feeling

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

2:24

13

Трек Little by Little

Little by Little

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

3:44

14

Трек Leaking Dream

Leaking Dream

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

2:40

15

Трек Fresh Rain Drops (Version 2 Mix)

Fresh Rain Drops (Version 2 Mix)

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

2:40

16

Трек Cave

Cave

Asmr

Sleep Sounds Night Tales

2:40

Информация о правообладателе: Rebellious
