Asmr

Asmr

Альбом  ·  2022

Soothing Sounds

#Нью-эйдж
Asmr

Артист

Asmr

Релиз Soothing Sounds

#

Название

Альбом

1

Трек Cave

Cave

Asmr

Soothing Sounds

2:40

2

Трек Crystals

Crystals

Asmr

Soothing Sounds

2:40

3

Трек Fresh Rain Drops

Fresh Rain Drops

Asmr

Soothing Sounds

2:40

4

Трек Heavy Rain

Heavy Rain

Asmr

Soothing Sounds

3:44

5

Трек Heavy Rainfall

Heavy Rainfall

Asmr

Soothing Sounds

4:00

6

Трек Leaking Dream

Leaking Dream

Asmr

Soothing Sounds

2:40

7

Трек Life On Water

Life On Water

Asmr

Soothing Sounds

2:24

8

Трек Thunder

Thunder

Asmr

Soothing Sounds

2:40

9

Трек Fresh Rain Drops (Version 2 Mix)

Fresh Rain Drops (Version 2 Mix)

Asmr

Soothing Sounds

2:40

10

Трек Life On Water (Version 2 Mix)

Life On Water (Version 2 Mix)

Asmr

Soothing Sounds

2:24

11

Трек Natural White Balance

Natural White Balance

Asmr

Soothing Sounds

2:24

12

Трек Repeat

Repeat

Asmr

Soothing Sounds

3:39

13

Трек Nature

Nature

Asmr

Soothing Sounds

3:44

14

Трек Nature Feeling

Nature Feeling

Asmr

Soothing Sounds

2:24

15

Трек Thunder (Version 2 Mix)

Thunder (Version 2 Mix)

Asmr

Soothing Sounds

2:40

16

Трек Thunderstorm

Thunderstorm

Asmr

Soothing Sounds

3:44

17

Трек White Noise

White Noise

Asmr

Soothing Sounds

2:24

18

Трек Reserved

Reserved

Asmr

Soothing Sounds

3:44

19

Трек Raindown

Raindown

Asmr

Soothing Sounds

3:42

20

Трек Rain Drops

Rain Drops

Asmr

Soothing Sounds

3:44

Информация о правообладателе: Borderline Audio
