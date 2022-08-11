Сингл · 2022
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 40 in G Minor, K. 550 - Symphony No. 41 in C Major, K. 551‚ 'Jupiter'
1
8:35
2
8:50
3
Symphony No. 40 in G Minor, K. 550: III. Menuetto - Allegretto
4:11
4
Symphony No. 40 in G Minor, K. 550: IV. Finale - Allegro assai
5:01
5
Symphony No. 41 in C Major, K. 551‚ Jupiter': I. Allegro vivace
9:11
6
Symphony No. 41 in C Major, K. 551‚ Jupiter': II. Andante cantabile
9:01
7
Symphony No. 41 in C Major, K. 551‚ Jupiter': III. Menuetto - Allegretto
4:45
