Сингл · 2022
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D Major, K. 504 - Symphony No. 39 in E-Flat Major, K. 543
Название
Альбом
1
Symphony No. 38 in D Major, K. 504, Prague': I. Adagio - Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D Major, K. 504 - Symphony No. 39 in E-Flat Major, K. 543
10:44
2
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D Major, K. 504 - Symphony No. 39 in E-Flat Major, K. 543
8:53
3
Symphony No. 38 in D Major, K. 504, Prague': III. Finale - Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D Major, K. 504 - Symphony No. 39 in E-Flat Major, K. 543
5:53
4
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D Major, K. 504 - Symphony No. 39 in E-Flat Major, K. 543
8:14
5
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D Major, K. 504 - Symphony No. 39 in E-Flat Major, K. 543
9:38
6
Symphony No. 39 in E-Flat Major, K. 543: III. Menuetto - Allegretto
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D Major, K. 504 - Symphony No. 39 in E-Flat Major, K. 543
4:15
