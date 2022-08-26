Информация о правообладателе: New Music
Альбом · 2022
Sempre Te Amei (Estúdio Showlivre Sertanejo)
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Anjo2023 · Сингл · João Márcio & Fabiano
João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Minha Minha (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Сингл · Everton Neguinho
Briga de Língua (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Pistoleira (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Sempre Te Amei (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · João Márcio & Fabiano
Amor de Violeiro (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Casa Das Prima (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Vida Cigana / Deixaria Tudo / Morro de Saudade2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Sertanejo Pancadão2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Sempre Te Amei / Pistoleira / Amor De Pinga2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Quero Falar De Amor / Sai Dessa Vida2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Amor De Violeiro / Bem Simplesinho2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Minha Minha2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano