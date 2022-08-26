О нас

Информация о правообладателе: New Music
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Anjo
Anjo2023 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Релиз João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)
João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Релиз Minha Minha (Estúdio Showlivre Sertanejo)
Minha Minha (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Сингл · Everton Neguinho
Релиз Briga de Língua (Estúdio Showlivre Sertanejo)
Briga de Língua (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Релиз Pistoleira (Estúdio Showlivre Sertanejo)
Pistoleira (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Релиз Sempre Te Amei (Estúdio Showlivre Sertanejo)
Sempre Te Amei (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · João Márcio & Fabiano
Релиз Amor de Violeiro (Estúdio Showlivre Sertanejo)
Amor de Violeiro (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Релиз Casa Das Prima (Estúdio Showlivre Sertanejo)
Casa Das Prima (Estúdio Showlivre Sertanejo)2022 · Альбом · Everton Neguinho
Релиз Vida Cigana / Deixaria Tudo / Morro de Saudade
Vida Cigana / Deixaria Tudo / Morro de Saudade2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Релиз Sertanejo Pancadão
Sertanejo Pancadão2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Релиз Sempre Te Amei / Pistoleira / Amor De Pinga
Sempre Te Amei / Pistoleira / Amor De Pinga2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Релиз Quero Falar De Amor / Sai Dessa Vida
Quero Falar De Amor / Sai Dessa Vida2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Релиз Amor De Violeiro / Bem Simplesinho
Amor De Violeiro / Bem Simplesinho2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano
Релиз Minha Minha
Minha Minha2022 · Сингл · João Márcio & Fabiano

João Márcio & Fabiano
João Márcio & Fabiano

