Everton Neguinho

Everton Neguinho

,

João Márcio & Fabiano

Альбом  ·  2022

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

Контент 18+

#Со всего мира
Everton Neguinho

Артист

Everton Neguinho

Релиз João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

#

Название

Альбом

1

Трек Casa Das Prima (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Casa Das Prima (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

João Márcio & Fabiano

,

Everton Neguinho

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

2:52

2

Трек Amor de Violeiro (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Amor de Violeiro (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

João Márcio & Fabiano

,

Everton Neguinho

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

1:56

3

Трек Sempre Te Amei (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Sempre Te Amei (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

João Márcio & Fabiano

,

Everton Neguinho

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

2:11

4

Трек Pistoleira (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Pistoleira (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

João Márcio & Fabiano

,

Everton Neguinho

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

1:32

5

Трек Briga de Língua (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Briga de Língua (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

João Márcio & Fabiano

,

Everton Neguinho

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

2:36

6

Трек Minha Minha (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Minha Minha (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

João Márcio & Fabiano

,

Everton Neguinho

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

2:57

7

Трек Vida Cigana / Deixaria tudo / Morro de Saudade (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Vida Cigana / Deixaria tudo / Morro de Saudade (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

João Márcio & Fabiano

,

Everton Neguinho

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

6:03

8

Трек Quero Falar de Amor / Sai Dessa Vida (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Quero Falar de Amor / Sai Dessa Vida (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

João Márcio & Fabiano

,

Everton Neguinho

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

4:49

9

Трек Preciso Atrapalhar Esse Rolê (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Preciso Atrapalhar Esse Rolê (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

João Márcio & Fabiano

,

Everton Neguinho

João Márcio e Fabiano (Estúdio Showlivre Sertanejo)

2:47

Информация о правообладателе: New music
