Café Ibiza Chillout Lounge

Café Ibiza Chillout Lounge

,

Chillout Lounge Relax

,

Cafe Chillout Music Club

Альбом  ·  2020

Cafe Chill Out Playlist

#Поп
Café Ibiza Chillout Lounge

Артист

Café Ibiza Chillout Lounge

Релиз Cafe Chill Out Playlist

#

Название

Альбом

1

Трек Eiffel Tower Dream

Eiffel Tower Dream

Piero

Cafe Chill Out Playlist

5:44

2

Трек Colourful Life

Colourful Life

Mia Lemar

Cafe Chill Out Playlist

4:08

3

Трек Whispering Wind

Whispering Wind

Dyno & Devil

Cafe Chill Out Playlist

5:05

4

Трек Cyber Age

Cyber Age

Oscar Rocchi

Cafe Chill Out Playlist

3:27

5

Трек Shake

Shake

Dyno & Devil

Cafe Chill Out Playlist

4:14

6

Трек Underwater

Underwater

Marga Sol

Cafe Chill Out Playlist

7:13

7

Трек Quizmaster

Quizmaster

Antonio Arena

,

Silvio Piersanti

Cafe Chill Out Playlist

3:04

8

Трек Latin On the Streets of Paris

Latin On the Streets of Paris

Marga Sol

Cafe Chill Out Playlist

3:18

9

Трек Now or Never More

Now or Never More

Marga Sol

Cafe Chill Out Playlist

5:44

10

Трек Sound Condensing

Sound Condensing

Marga Sol

Cafe Chill Out Playlist

6:06

11

Трек Promenade

Promenade

Piero

Cafe Chill Out Playlist

5:20

12

Трек When the Soul Cries

When the Soul Cries

Masalex

Cafe Chill Out Playlist

5:28

13

Трек Booster

Booster

Oscar Rocchi

Cafe Chill Out Playlist

3:24

14

Трек Broadband

Broadband

Oscar Rocchi

Cafe Chill Out Playlist

3:52

15

Трек Red Sunset

Red Sunset

Piero

,

Mia Lemar

Cafe Chill Out Playlist

5:17

16

Трек Foresight

Foresight

Antonio Arena

,

Iffar

Cafe Chill Out Playlist

3:03

17

Трек Beat of the Old Bazar

Beat of the Old Bazar

Marga Sol

Cafe Chill Out Playlist

3:23

Информация о правообладателе: Speak Up Productions
