Classical Chillout

Classical Chillout

,

Buddha Zen Chillout Bar Music Café

,

Café Ibiza Chillout Lounge

Альбом  ·  2021

美丽日落放松音乐

#Поп
Classical Chillout

Артист

Classical Chillout

Релиз 美丽日落放松音乐

#

Название

Альбом

1

Трек Antigravity

Antigravity

Denary

美丽日落放松音乐

4:04

2

Трек Tocca me

Tocca me

Marga Sol

美丽日落放松音乐

4:27

3

Трек Goodbye

Goodbye

Marga Sol

,

NikolaV

美丽日落放松音乐

4:12

4

Трек No One Who Loves Me

No One Who Loves Me

Marga Sol

,

NikolaV

美丽日落放松音乐

3:49

5

Трек Linkage

Linkage

Oscar Rocchi

美丽日落放松音乐

2:47

6

Трек So Cruel

So Cruel

Marga Sol

美丽日落放松音乐

4:46

7

Трек Hidden Glow

Hidden Glow

Marga Sol

美丽日落放松音乐

4:05

8

Трек Whispering Wind

Whispering Wind

Dyno & Devil

美丽日落放松音乐

5:05

9

Трек Feel the Sun

Feel the Sun

Marga Sol

美丽日落放松音乐

5:01

10

Трек Expectation

Expectation

Vasiliy Arefiev

美丽日落放松音乐

6:24

11

Трек Vanila Sky

Vanila Sky

Marga Sol

美丽日落放松音乐

6:51

12

Трек Shiny Life

Shiny Life

Dyno & Devil

美丽日落放松音乐

3:14

13

Трек High Voltage

High Voltage

Oscar Rocchi

美丽日落放松音乐

3:31

14

Трек Oasis

Oasis

Dyno & Devil

美丽日落放松音乐

6:18

15

Трек Beautiful Day

Beautiful Day

Sky Spirit

美丽日落放松音乐

4:57

16

Трек Sound Condensing

Sound Condensing

Marga Sol

美丽日落放松音乐

6:06

17

Трек Quizmaster

Quizmaster

Antonio Arena

,

Silvio Piersanti

美丽日落放松音乐

3:04

18

Трек Long Kiss At Trocadero

Long Kiss At Trocadero

Piero

美丽日落放松音乐

6:45

19

Трек Wake Up

Wake Up

Viktor (UA)

美丽日落放松音乐

5:41

20

Трек Voices of Silence

Voices of Silence

Marga Sol

美丽日落放松音乐

4:33

21

Трек Foresight

Foresight

Antonio Arena

,

Iffar

美丽日落放松音乐

3:03

22

Трек Perfect Awakening

Perfect Awakening

Dyno & Devil

美丽日落放松音乐

4:45

23

Трек Nightchill

Nightchill

Marga Sol

美丽日落放松音乐

4:42

24

Трек Reggaeman

Reggaeman

Marga Sol

美丽日落放松音乐

5:09

Информация о правообладателе: RED CARPET RECORDS
