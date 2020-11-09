О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Disco Fever

Disco Fever

Альбом  ·  2020

Disco Party

#Электроника
Disco Fever

Артист

Disco Fever

Релиз Disco Party

#

Название

Альбом

1

Трек Let's Love

Let's Love

Disco Fever

Disco Party

3:08

2

Трек Jerusalema

Jerusalema

Disco Fever

Disco Party

4:15

3

Трек Alone

Alone

Kristina Korvin

Disco Party

3:54

4

Трек Physical (Originally Performed By Dua Lipa)

Physical (Originally Performed By Dua Lipa)

Kristina Korvin

Disco Party

3:12

5

Трек Est-Ce Que Tu M'aimes

Est-Ce Que Tu M'aimes

Kristina Korvin

Disco Party

3:55

6

Трек Don't Call Me Up

Don't Call Me Up

P.F. Project

Disco Party

2:58

7

Трек Sweet but Psycho (Ava Max Cover Mix)

Sweet but Psycho (Ava Max Cover Mix)

Kristina Korvin

Disco Party

3:04

8

Трек Swan Song (Dua Lipa Cover Mix)

Swan Song (Dua Lipa Cover Mix)

Kristina Korvin

Disco Party

3:02

9

Трек Sola

Sola

Roby Pagani

Disco Party

3:48

10

Трек Dance Monkey

Dance Monkey

Kristina Korvin

Disco Party

3:29

11

Трек Tara (Vanotek fest. Eneli Version)

Tara (Vanotek fest. Eneli Version)

Kristina Korvin

Disco Party

3:34

12

Трек Bambola

Bambola

Kristina Korvin

Disco Party

3:34

13

Трек Bang Bang

Bang Bang

Kristina Korvin

Disco Party

2:13

14

Трек Bonbon

Bonbon

Kristina Korvin

Disco Party

2:46

15

Трек Flames

Flames

Kristina Korvin

Disco Party

3:16

16

Трек La Cintura

La Cintura

Extra Latino

Disco Party

3:25

17

Трек All Of Me Kizomba Remix (Tribute To John Legend)

All Of Me Kizomba Remix (Tribute To John Legend)

Claudio Sax

Disco Party

3:46

18

Трек Corazón (Tribute To Maluma)

Corazón (Tribute To Maluma)

Alejandra Roggero

Disco Party

3:06

19

Трек New Rules

New Rules

Kristina Korvin

Disco Party

3:00

20

Трек Wonder Where You Are

Wonder Where You Are

Kristina Korvin

Disco Party

6:36

21

Трек Beautiful People

Beautiful People

Sagra

Disco Party

3:48

22

Трек Call On Me

Call On Me

Disco Fever

Disco Party

3:17

23

Трек One Kiss (Remix 2018 Tribute to Dua Lipa)

One Kiss (Remix 2018 Tribute to Dua Lipa)

Kristina Korvin

Disco Party

3:34

24

Трек Chantaje

Chantaje

Extra Latino

,

Legen La Voz

Disco Party

3:10

25

Трек Échame la Culpa

Échame la Culpa

Katy Tindemark

Disco Party

1:54

26

Трек Quando Quando Quando (DJ Onofri Remix)

Quando Quando Quando (DJ Onofri Remix)

Flora Canto

Disco Party

2:20

27

Трек River 2011

River 2011

D.j. Kappa F.

Disco Party

4:23

28

Трек Si Jamais J'oublie

Si Jamais J'oublie

Kristina Korvin

Disco Party

3:27

29

Трек Kiss Me

Kiss Me

Sagrario

Disco Party

3:52

30

Трек Anywhere (Karaoke Version Originally Performed by Rita Ora)

Anywhere (Karaoke Version Originally Performed by Rita Ora)

Silver

Disco Party

3:29

31

Трек Dança Kizomba

Dança Kizomba

Extra Latino

Disco Party

3:44

32

Трек Caramelo (Reggaeton)

Caramelo (Reggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

3:44

33

Трек Mamacita (Reggaeton)

Mamacita (Reggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

4:11

34

Трек Fùtbol y Rumba (Reggaeton)

Fùtbol y Rumba (Reggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

3:43

35

Трек ADMV (Reggaeton)

ADMV (Reggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

3:06

36

Трек El Deseo (Bachata)

El Deseo (Bachata)

Gruppo Latino

Disco Party

3:56

37

Трек Solo Tu (Reggaeton)

Solo Tu (Reggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

3:35

38

Трек Què Serà (Reggaeton)

Què Serà (Reggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

3:12

39

Трек Por Telèfono (Bachata)

Por Telèfono (Bachata)

Gruppo Latino

Disco Party

3:55

40

Трек Bellaquita (Reggaeton)

Bellaquita (Reggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

5:08

41

Трек Yo Perreo Sola (Reggaeton)

Yo Perreo Sola (Reggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

2:51

42

Трек Banana (Reggaeton Moombahton Dancehall Hiphop)

Banana (Reggaeton Moombahton Dancehall Hiphop)

Gruppo Latino

Disco Party

3:13

43

Трек MI Mala (Regggaeton)

MI Mala (Regggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

4:15

44

Трек Que Pena (Reggaeton)

Que Pena (Reggaeton)

Gruppo Latino

Disco Party

3:27

45

Трек Senorita (Bachata)

Senorita (Bachata)

Gruppo Latino

Disco Party

3:10

46

Трек Yo No Se Manana (Bachata Version)

Yo No Se Manana (Bachata Version)

Gruppo Latino

Disco Party

3:21

47

Трек Medo Bobo (Kizomba)

Medo Bobo (Kizomba)

Alejandra Roggero

Disco Party

3:44

48

Трек Samba Do Brasil

Samba Do Brasil

Alejandra Roggero

Disco Party

3:19

49

Трек Si Tu No Vuelves (Kizomba Version)

Si Tu No Vuelves (Kizomba Version)

Alejandra Roggero

Disco Party

4:43

50

Трек Después De Tí Que ? (Kizomba Version Tribute To José Feliciano)

Después De Tí Que ? (Kizomba Version Tribute To José Feliciano)

Alejandra Roggero

Disco Party

4:36

51

Трек Comprami

Comprami

Emanuela Tittocchia

Disco Party

4:15

52

Трек Ballo Ballo

Ballo Ballo

Barbara Francesca Ovieni

Disco Party

3:18

53

Трек Rhythm Is A Dancer (Remix 2020)

Rhythm Is A Dancer (Remix 2020)

Disco Fever

Disco Party

3:39

54

Трек Everybody's Free (Remix 2020)

Everybody's Free (Remix 2020)

Roby Pagani

Disco Party

5:27

55

Трек Toca's Miracle (Remix 2020)

Toca's Miracle (Remix 2020)

Roby Pagani

Disco Party

3:15

Информация о правообладателе: JB Production
