Disco Fever

Disco Fever

Альбом  ·  2022

Dance Collection

#Поп
Disco Fever

Артист

Disco Fever

Релиз Dance Collection

#

Название

Альбом

1

Трек Let's Love

Let's Love

Disco Fever

Dance Collection

3:08

2

Трек Alone

Alone

Kristina Korvin

Dance Collection

3:54

3

Трек Physical (Originally Performed By Dua Lipa)

Physical (Originally Performed By Dua Lipa)

Kristina Korvin

Dance Collection

3:12

4

Трек Promise (Euro Version)

Promise (Euro Version)

Robey B.

Dance Collection

5:57

5

Трек Jerusalema

Jerusalema

Disco Fever

Dance Collection

4:15

6

Трек Est-Ce Que Tu M'aimes

Est-Ce Que Tu M'aimes

Kristina Korvin

Dance Collection

3:55

7

Трек Don't Call Me Up

Don't Call Me Up

P.F. Project

Dance Collection

2:58

8

Трек Sweet but Psycho (Ava Max Cover Mix)

Sweet but Psycho (Ava Max Cover Mix)

Kristina Korvin

Dance Collection

3:04

9

Трек Sola

Sola

Roby Pagani

Dance Collection

3:48

10

Трек Rhythm Is A Dancer

Rhythm Is A Dancer

Disco Fever

Dance Collection

3:39

11

Трек Everybody's Free (Remix 2020)

Everybody's Free (Remix 2020)

Roby Pagani

Dance Collection

5:27

12

Трек Toca's Miracle

Toca's Miracle

Roby Pagani

Dance Collection

3:15

13

Трек Everytime We Touch (Radio Mix)

Everytime We Touch (Radio Mix)

Tixiana

Dance Collection

4:10

14

Трек Me and You

Me and You

Disco Fever

Dance Collection

4:12

15

Трек The Summer Is Crazy

The Summer Is Crazy

Disco Fever

Dance Collection

4:13

16

Трек The Rhythm of the Night

The Rhythm of the Night

Disco Fever

Dance Collection

3:50

17

Трек Seven Days And One Week Tribute To B B E

Seven Days And One Week Tribute To B B E

O.C.P.

Dance Collection

4:10

18

Трек Let U Go

Let U Go

Kristina Korvin

Dance Collection

3:51

19

Трек L'amour toujours (Remix Edition)

L'amour toujours (Remix Edition)

Kristina Korvin

Dance Collection

4:59

20

Трек Gimme Love (Hit 1998)

Gimme Love (Hit 1998)

Kristina Korvin

Dance Collection

4:06

21

Трек Weekend

Weekend

Joy

Dance Collection

5:42

22

Трек The Rhythm Is Magic

The Rhythm Is Magic

Kristina Korvin

Dance Collection

3:50

23

Трек The Summer Is Magic

The Summer Is Magic

Disco Fever

Dance Collection

3:57

24

Трек Don't You Want Me

Don't You Want Me

Disco Fever

Dance Collection

3:12

25

Трек Tara (Vanotek fest. Eneli Version)

Tara (Vanotek fest. Eneli Version)

Kristina Korvin

Dance Collection

3:34

26

Трек Bambola

Bambola

Kristina Korvin

Dance Collection

3:34

27

Трек Samba Do Brasil

Samba Do Brasil

Alejandra Roggero

Dance Collection

3:19

28

Трек Comprami (Dj Onofri Remix)

Comprami (Dj Onofri Remix)

Emanuela Tittocchia

Dance Collection

4:15

29

Трек Ballo Ballo (Dj Onofri Remix)

Ballo Ballo (Dj Onofri Remix)

Barbara Francesca Ovieni

Dance Collection

3:18

30

Трек Geronimo Cadillac (Tacones Altos Spanish Version Remix 2020)

Geronimo Cadillac (Tacones Altos Spanish Version Remix 2020)

Alejandra Roggero

Dance Collection

2:57

Информация о правообладателе: JB Production
