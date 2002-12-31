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Альбом
Постер альбома Muhteşem Angaralılar

Muhteşem Angaralılar

Çeşitli Sanatçılar

Öz Prodüksiyon  • Музыка мира  • 2002

1

Hesaplar Benden

Hüseyin Kağıt

4:28

2

Neriman

Çubuklu Yaşar

4:27

3

Siyah Beyaz Aşk

Eren Can

4:43

4

Rinna

Mehmet Demirtaş

3:47

5

Kalenin Bayır Düzü

Ankaralı Fatih

2:55

6

Gel Nazlanma

Ömer Faruk Bostan

3:10

7

Tez Gel Halime'm

Mehmet DemirtaşÇubuklu CemÇubuklu YaşarAnkaralı FatihEren Can

3:08

8

Yas Mı Var Mahallede / Barak Kızı

Ankaralı Namık

5:14

9

Ayvacı Geliyor

Mehmet Demirtaş

4:20

10

Aşkta Olmaz Bahane / Banane

Ankaralı Namık

3:43

11

Bana Yeter / Bu Fasulye

Çubuklu Cem

5:06

12

Çilli Horozum

Çubuklu Cem

3:17

1

Hesaplar Benden

Hüseyin Kağıt

4:28

2

Neriman

Çubuklu Yaşar

4:27

3

Siyah Beyaz Aşk

Eren Can

4:43

4

Rinna

Mehmet Demirtaş

3:47

5

Kalenin Bayır Düzü

Ankaralı Fatih

2:55

6

Gel Nazlanma

Ömer Faruk Bostan

3:10

7

Tez Gel Halime'm

Mehmet DemirtaşÇubuklu CemÇubuklu YaşarAnkaralı FatihEren Can

3:08

8

Yas Mı Var Mahallede / Barak Kızı

Ankaralı Namık

5:14

9

Ayvacı Geliyor

Mehmet Demirtaş

4:20

10

Aşkta Olmaz Bahane / Banane

Ankaralı Namık

3:43

11

Bana Yeter / Bu Fasulye

Çubuklu Cem

5:06

12

Çilli Horozum

Çubuklu Cem

3:17

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