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Альбом
Постер альбома Nilüfer Caz Festivali 'Mahsul'

Nilüfer Caz Festivali 'Mahsul'

Çeşitli Sanatçılar

Nilüfer Sanat  • Джаз  • 2021

1

Bazı Cümleler

Saynur Eren

3:30

2

Sunset Dreams

Soul Grinders

3:36

3

River

Udgang Trio

4:18

4

Kırıldığımda Anladım

Oğlak

3:51

5

Patika

Maya MuzSafayasak

4:21

6

Monolog

Sıla Argun

3:25

7

Esrik

Deniz Akan Quartet

5:15

1

Bazı Cümleler

Saynur Eren

3:30

2

Sunset Dreams

Soul Grinders

3:36

3

River

Udgang Trio

4:18

4

Kırıldığımda Anladım

Oğlak

3:51

5

Patika

Maya MuzSafayasak

4:21

6

Monolog

Sıla Argun

3:25

7

Esrik

Deniz Akan Quartet

5:15

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