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Надежда Плевицкая
1
Однозвучно гремит колокольчик
2
Сарафанчик
3
Звезды ночи горят
4
Ну, быстрей летите, кони
5
Куделька
6
Встань, пройдись
7
Вино, любовь есть наслаждение
8
Иванюшка
9
Мой хороший, мой пригожий
10
Чайка
11
Помню, я еще молодушкой была
12
Полюби меня, красна девица
13
Что ты барин, щуришь глазки
14
Кумушки
15
Эй вы, залетныя
16
Веревочка
17
Ухарь-купец
18
Ах, ты, сад-виноград
19
Во пиру была
20
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