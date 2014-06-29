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Альбом
Постер альбома Однозвучно гремит колокольчик

Однозвучно гремит колокольчик

Надежда Плевицкая

MUSICAL ARK  • Русский поп, Поп-музыка  • 2014

1

Однозвучно гремит колокольчик

Надежда Плевицкая

2:39

2

Сарафанчик

Надежда Плевицкая

2:17

3

Звезды ночи горят

Надежда Плевицкая

2:46

4

Ну, быстрей летите, кони

Надежда Плевицкая

2:44

5

Куделька

Надежда Плевицкая

2:24

6

Встань, пройдись

Надежда Плевицкая

2:00

7

Вино, любовь есть наслаждение

Надежда Плевицкая

1:51

8

Иванюшка

Надежда Плевицкая

2:39

9

Мой хороший, мой пригожий

Надежда Плевицкая

1:56

10

Чайка

Надежда Плевицкая

2:41

11

Помню, я еще молодушкой была

Надежда Плевицкая

2:44

12

Полюби меня, красна девица

Надежда Плевицкая

2:25

13

Что ты барин, щуришь глазки

Надежда Плевицкая

2:10

14

Кумушки

Надежда Плевицкая

2:21

15

Эй вы, залетныя

Надежда Плевицкая

1:51

16

Веревочка

Надежда Плевицкая

2:19

17

Ухарь-купец

Надежда Плевицкая

3:00

18

Ах, ты, сад-виноград

Надежда Плевицкая

1:58

19

Во пиру была

Надежда Плевицкая

1:59

20

Весенняя песенка

Надежда Плевицкая

2:47

1

Однозвучно гремит колокольчик

Надежда Плевицкая

2:39

2

Сарафанчик

Надежда Плевицкая

2:17

3

Звезды ночи горят

Надежда Плевицкая

2:46

4

Ну, быстрей летите, кони

Надежда Плевицкая

2:44

5

Куделька

Надежда Плевицкая

2:24

6

Встань, пройдись

Надежда Плевицкая

2:00

7

Вино, любовь есть наслаждение

Надежда Плевицкая

1:51

8

Иванюшка

Надежда Плевицкая

2:39

9

Мой хороший, мой пригожий

Надежда Плевицкая

1:56

10

Чайка

Надежда Плевицкая

2:41

11

Помню, я еще молодушкой была

Надежда Плевицкая

2:44

12

Полюби меня, красна девица

Надежда Плевицкая

2:25

13

Что ты барин, щуришь глазки

Надежда Плевицкая

2:10

14

Кумушки

Надежда Плевицкая

2:21

15

Эй вы, залетныя

Надежда Плевицкая

1:51

16

Веревочка

Надежда Плевицкая

2:19

17

Ухарь-купец

Надежда Плевицкая

3:00

18

Ах, ты, сад-виноград

Надежда Плевицкая

1:58

19

Во пиру была

Надежда Плевицкая

1:59

20

Весенняя песенка

Надежда Плевицкая

2:47

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