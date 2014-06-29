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Альбом
Постер альбома Нищая

Нищая

Нина Дулькевич

MUSICAL ARK  • Русский поп, Поп-музыка  • 2014

1

Нищая

Нина Дулькевич

2:40

2

Говорят, что я красива

Нина Дулькевич

2:22

3

Осенний сон

Нина Дулькевич

2:34

4

Наша жизнь тогда полна

Нина Дулькевич

2:47

5

Давно малиновки звенят

Нина Дулькевич

3:04

6

Быстро промчалися вы, дни

Нина Дулькевич

3:02

7

Забыты нежные лобзанья

Нина Дулькевич

2:37

8

Белыя, бледныя

Нина Дулькевич

2:45

9

Я не хочу, чтоб свет узнал

Нина Дулькевич

2:30

10

Последний нынешний денёчек

Нина Дулькевич

2:47

11

Эх, мальчишка-шалунишка

Нина Дулькевич

2:15

12

Любила Маруся друга

Нина Дулькевич

2:56

13

Маруся умерла

Нина Дулькевич

3:08

14

Шут с тобой

Нина Дулькевич

2:49

15

В час роковой

Нина Дулькевич

3:12

16

Шэл мэ версты

Нина Дулькевич

2:25

17

Жалобно стонет ветер осенний

Нина Дулькевич

2:18

18

Колокольчики-бубенчики

Нина Дулькевич

3:10

19

О, позабудь былые увлеченья

Нина Дулькевич

3:11

20

Оковы любви

Нина Дулькевич

3:07

21

Вот мчится тройка удалая

Нина Дулькевич

3:22

22

Ах, кумушка

Нина Дулькевич

2:23

23

Троечка

Нина Дулькевич

2:37

1

Нищая

Нина Дулькевич

2:40

2

Говорят, что я красива

Нина Дулькевич

2:22

3

Осенний сон

Нина Дулькевич

2:34

4

Наша жизнь тогда полна

Нина Дулькевич

2:47

5

Давно малиновки звенят

Нина Дулькевич

3:04

6

Быстро промчалися вы, дни

Нина Дулькевич

3:02

7

Забыты нежные лобзанья

Нина Дулькевич

2:37

8

Белыя, бледныя

Нина Дулькевич

2:45

9

Я не хочу, чтоб свет узнал

Нина Дулькевич

2:30

10

Последний нынешний денёчек

Нина Дулькевич

2:47

11

Эх, мальчишка-шалунишка

Нина Дулькевич

2:15

12

Любила Маруся друга

Нина Дулькевич

2:56

13

Маруся умерла

Нина Дулькевич

3:08

14

Шут с тобой

Нина Дулькевич

2:49

15

В час роковой

Нина Дулькевич

3:12

16

Шэл мэ версты

Нина Дулькевич

2:25

17

Жалобно стонет ветер осенний

Нина Дулькевич

2:18

18

Колокольчики-бубенчики

Нина Дулькевич

3:10

19

О, позабудь былые увлеченья

Нина Дулькевич

3:11

20

Оковы любви

Нина Дулькевич

3:07

21

Вот мчится тройка удалая

Нина Дулькевич

3:22

22

Ах, кумушка

Нина Дулькевич

2:23

23

Троечка

Нина Дулькевич

2:37

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