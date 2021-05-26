Yeni Çeri Mehter Marşları

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Kemal Naygı, Kenan Sergen, İsmail Yurtaşan
1
Rast Metal Peşrevi
Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan
2
Devlet Marşı
3
Sancak Marşı
4
Eski Ordu Marşı
5
İhtiyatlar Silah Çatmış
6
Plevne Marşı (Osman Paşa)
7
Yinede Şahlanıyor
8
Ceddin Deden
9
Segah Peşrevi
10
Çırpınırdı Karadeniz
11
Gafil Ne Bilir
12
Mehter Vuruyor
13
Kırımdan Gelirim
14
Ey Gaziler
15
Genç Osman
16
Estergon Kalesi
17
Hücum Marşı
Mamudo Kurban
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