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Альбом
Постер альбома Yeni Çeri Mehter Marşları

Yeni Çeri Mehter Marşları

Kemal Naygı, Kenan Sergen, İsmail Yurtaşan

Fa Müzik  • Музыка мира  • 2021

1

Rast Metal Peşrevi

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:07

2

Devlet Marşı

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:09

3

Sancak Marşı

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

3:01

4

Eski Ordu Marşı

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

1:52

5

İhtiyatlar Silah Çatmış

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

1:50

6

Plevne Marşı (Osman Paşa)

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:59

7

Yinede Şahlanıyor

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

3:44

8

Ceddin Deden

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:11

9

Segah Peşrevi

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

1:31

10

Çırpınırdı Karadeniz

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:26

11

Gafil Ne Bilir

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:01

12

Mehter Vuruyor

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

3:30

13

Kırımdan Gelirim

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

3:13

14

Ey Gaziler

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:50

15

Genç Osman

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:25

16

Estergon Kalesi

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:43

17

Hücum Marşı

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

4:46

1

Rast Metal Peşrevi

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:07

2

Devlet Marşı

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:09

3

Sancak Marşı

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

3:01

4

Eski Ordu Marşı

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

1:52

5

İhtiyatlar Silah Çatmış

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

1:50

6

Plevne Marşı (Osman Paşa)

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:59

7

Yinede Şahlanıyor

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

3:44

8

Ceddin Deden

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:11

9

Segah Peşrevi

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

1:31

10

Çırpınırdı Karadeniz

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:26

11

Gafil Ne Bilir

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:01

12

Mehter Vuruyor

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

3:30

13

Kırımdan Gelirim

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

3:13

14

Ey Gaziler

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:50

15

Genç Osman

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:25

16

Estergon Kalesi

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

2:43

17

Hücum Marşı

Kenan SergenKemal Naygıİsmail Yurtaşan

4:46

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