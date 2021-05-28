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Альбом
Постер альбома Yeni Çeri Mehter Marşları

Yeni Çeri Mehter Marşları

Filiz Satık

Fa Müzik  • Инструментальная  • 2021

1

Rast Metal Peşrevi

Filiz Satık

1:20

2

Devlet Marşı

Filiz Satık

2:09

3

Sancak Marşı

Filiz Satık

3:00

4

Eski Ordu Marşı

Filiz Satık

1:52

5

İhtiyatlar Silah Çatmış

Filiz Satık

1:52

6

Plevne Marşı (Osman Paşa)

Filiz Satık

2:59

7

Yinede Şahlanıyor

Filiz Satık

3:44

8

Ceddin Deden

Filiz Satık

2:11

9

Segah Peşrevi

Filiz Satık

1:32

10

Çırpınırdı Karadeniz

Filiz Satık

2:26

11

Gafil Ne Bilir

Filiz Satık

2:01

12

Mehter Vuruyor

Filiz Satık

3:31

13

Kırımdan Gelirim

Filiz Satık

3:13

14

Ey Gaziler

Filiz Satık

2:51

15

Genç Osman

Filiz Satık

2:24

16

Estergon Kalesi

Filiz Satık

2:43

17

Hücum Marşı

Filiz Satık

2:41

1

Rast Metal Peşrevi

Filiz Satık

1:20

2

Devlet Marşı

Filiz Satık

2:09

3

Sancak Marşı

Filiz Satık

3:00

4

Eski Ordu Marşı

Filiz Satık

1:52

5

İhtiyatlar Silah Çatmış

Filiz Satık

1:52

6

Plevne Marşı (Osman Paşa)

Filiz Satık

2:59

7

Yinede Şahlanıyor

Filiz Satık

3:44

8

Ceddin Deden

Filiz Satık

2:11

9

Segah Peşrevi

Filiz Satık

1:32

10

Çırpınırdı Karadeniz

Filiz Satık

2:26

11

Gafil Ne Bilir

Filiz Satık

2:01

12

Mehter Vuruyor

Filiz Satık

3:31

13

Kırımdan Gelirim

Filiz Satık

3:13

14

Ey Gaziler

Filiz Satık

2:51

15

Genç Osman

Filiz Satık

2:24

16

Estergon Kalesi

Filiz Satık

2:43

17

Hücum Marşı

Filiz Satık

2:41

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