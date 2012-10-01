Movin' & Groovin'

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Horace Parlan
1
C Jam Blues
2
On Green Dolphin Street
3
Up in Cynthia's Room
4
Lady Bird
5
Bag's Groove
6
Stella by Starlight
7
There Is No Greater Love
8
It Could Happen to You
There's No Business Like Show Business with Horace Parlan
Merry Christmas and A Happy New Year from Booker Ervin, Mal Waldron & Horace Parlan
Merry Christmas and A Happy New Year from Horace Parlan
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Horace Parlan
JazzOmatic
Summer of Love with Horace Parlan
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