Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Альбом
Постер альбома Movin' & Groovin'

Movin' & Groovin'

Horace Parlan

Firefly Music  • Джаз  • 2012

1

C Jam Blues

Horace Parlan

5:11

2

On Green Dolphin Street

Horace Parlan

5:29

3

Up in Cynthia's Room

Horace Parlan

5:25

4

Lady Bird

Horace Parlan

5:03

5

Bag's Groove

Horace Parlan

5:48

6

Stella by Starlight

Horace Parlan

6:03

7

There Is No Greater Love

Horace Parlan

6:46

8

It Could Happen to You

Horace Parlan

3:18

1

C Jam Blues

Horace Parlan

5:11

2

On Green Dolphin Street

Horace Parlan

5:29

3

Up in Cynthia's Room

Horace Parlan

5:25

4

Lady Bird

Horace Parlan

5:03

5

Bag's Groove

Horace Parlan

5:48

6

Stella by Starlight

Horace Parlan

6:03

7

There Is No Greater Love

Horace Parlan

6:46

8

It Could Happen to You

Horace Parlan

3:18

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома There's No Business Like Show Business with Horace Parlan

There's No Business Like Show Business with Horace Parlan

Постер альбома Merry Christmas and A Happy New Year from Booker Ervin, Mal Waldron & Horace Parlan

Merry Christmas and A Happy New Year from Booker Ervin, Mal Waldron & Horace Parlan

Постер альбома Merry Christmas and A Happy New Year from Horace Parlan

Merry Christmas and A Happy New Year from Horace Parlan

Постер альбома Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Horace Parlan

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Horace Parlan

Постер альбома JazzOmatic

JazzOmatic

Постер альбома Summer of Love with Horace Parlan

Summer of Love with Horace Parlan