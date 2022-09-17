О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Jazz Classics
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Oldies Selection, the Prestige Recordings, Vol. 1
Oldies Selection, the Prestige Recordings, Vol. 12025 · Альбом · Dexter Gordon
Релиз There's No Business Like Show Business with Horace Parlan
There's No Business Like Show Business with Horace Parlan2024 · Сингл · Horace Parlan
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Booker Ervin, Mal Waldron & Horace Parlan
Merry Christmas and A Happy New Year from Booker Ervin, Mal Waldron & Horace Parlan2023 · Сингл · Mal Waldron
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Horace Parlan
Merry Christmas and A Happy New Year from Horace Parlan2023 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Horace Parlan
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Horace Parlan2023 · Альбом · Horace Parlan
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Horace Parlan
Релиз The Classic Blue Note Collection
The Classic Blue Note Collection2023 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Summer of Love with Horace Parlan
Summer of Love with Horace Parlan2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Serenade to a Cuckoo
Serenade to a Cuckoo2022 · Альбом · Roland Kirk
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Horace Parlan
Релиз Movin' & Groovin'
Movin' & Groovin'2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Up And Down
Up And Down2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Us Three
Us Three2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Headin' South
Headin' South2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз On The Spur Of The Moment
On The Spur Of The Moment2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Colorful Mix
Colorful Mix2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Arrows in the Gale
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Fresh Fruit
Fresh Fruit2022 · Альбом · Horace Parlan
Релиз St. Nicholas - For Young Folks
St. Nicholas - For Young Folks2021 · Альбом · Horace Parlan

Похожие альбомы

Релиз Waltz For Debby [Original Jazz Classics Remasters]
Waltz For Debby [Original Jazz Classics Remasters]2010 · Альбом · Bill Evans Trio
Релиз Blue Note Plays Bossa Nova
Blue Note Plays Bossa Nova2008 · Альбом · Various Artists
Релиз Blue Bossa
Blue Bossa2016 · Альбом · Various Artists
Релиз Wood II
Wood II2006 · Альбом · Brian Bromberg
Релиз Sunday At the Village Vanguard / Waltz for Debby
Sunday At the Village Vanguard / Waltz for Debby2012 · Альбом · Bill Evans
Релиз Headin' South
Headin' South2013 · Альбом · Horace Parlan
Релиз I Am Horace Parlan
I Am Horace Parlan2015 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Headin' South (Remastered 2015)
Headin' South (Remastered 2015)2015 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Headin' South
Headin' South2013 · Альбом · Horace Parlan
Релиз The Best of Me - Horace Parlan
The Best of Me - Horace Parlan2015 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Headin' South
Headin' South1961 · Альбом · Horace Parlan
Релиз Low Down
Low Down2014 · Альбом · Horace Parlan

Похожие артисты

Horace Parlan
Артист

Horace Parlan

Bill Evans Trio
Артист

Bill Evans Trio

Art Blakey
Артист

Art Blakey

Erroll Garner
Артист

Erroll Garner

Beegie Adair
Артист

Beegie Adair

Thelonious Monk
Артист

Thelonious Monk

Joe Farnsworth
Артист

Joe Farnsworth

Yusef Lateef
Артист

Yusef Lateef

Jon Christensen
Артист

Jon Christensen

Tommy Flanagan
Артист

Tommy Flanagan

Anders Mogensen
Артист

Anders Mogensen

Bill Charlap Trio
Артист

Bill Charlap Trio

Armel Dupas Trio
Артист

Armel Dupas Trio