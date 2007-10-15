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Альбом
Постер альбома The Celtic Tribute to Alison Krauss

The Celtic Tribute to Alison Krauss

The Boys of County Nashville

CMH Records  • Разная  • 2007

1

I've Got That Old Feeling

The Boys of County Nashville

3:37

2

Every Time You Say Goodbye

The Boys of County Nashville

3:25

3

Who Can Blame You

The Boys of County Nashville

2:58

4

When You Say Nothing at All

The Boys of County Nashville

3:45

5

Looking in the Eyes of Love

The Boys of County Nashville

3:44

6

Forget About It

The Boys of County Nashville

3:45

7

Restless

The Boys of County Nashville

3:12

8

I Will

The Boys of County Nashville

3:06

9

The Lucky One

The Boys of County Nashville

3:46

10

Two Highways

The Boys of County Nashville

3:38

11

New Favorite

The Boys of County Nashville

4:16

12

Baby Now That I've Found You

The Boys of County Nashville

3:44

1

I've Got That Old Feeling

The Boys of County Nashville

3:37

2

Every Time You Say Goodbye

The Boys of County Nashville

3:25

3

Who Can Blame You

The Boys of County Nashville

2:58

4

When You Say Nothing at All

The Boys of County Nashville

3:45

5

Looking in the Eyes of Love

The Boys of County Nashville

3:44

6

Forget About It

The Boys of County Nashville

3:45

7

Restless

The Boys of County Nashville

3:12

8

I Will

The Boys of County Nashville

3:06

9

The Lucky One

The Boys of County Nashville

3:46

10

Two Highways

The Boys of County Nashville

3:38

11

New Favorite

The Boys of County Nashville

4:16

12

Baby Now That I've Found You

The Boys of County Nashville

3:44

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