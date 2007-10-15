The Celtic Tribute to Alison Krauss

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The Boys of County Nashville
1
I've Got That Old Feeling
2
Every Time You Say Goodbye
3
Who Can Blame You
4
When You Say Nothing at All
5
Looking in the Eyes of Love
6
Forget About It
7
Restless
8
I Will
9
The Lucky One
10
Two Highways
11
New Favorite
12
Baby Now That I've Found You
The Celtic Tribute to U2
Erin Go Rock! The Celtic Rock Collection for St. Patrick's Day
The Celtic Tribute to Led Zeppelin: Long Ago and far Away
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