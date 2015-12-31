Bestelenmiş Eserleriyle Gönül Mimarlarımız

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Çeşitli Sanatçılar
1
Allah Emrin Tutalım Rahmetine Batalım
Erol Dönmez
2
Ey Risalet Tahtının Hurşid-i Mah-ı Enveri
Esev Tasavvuf Musikisi Topluluğu
3
Derd-i Derûnum
Bekir Çiçek
4
El Meded
Agah
5
Necid Çöllerinden Medine'ye
Erkan MutluMehmet Emin Ay
6
Leke'l-Hamdü
Hüdayi Tasavvuf Musikisi Topluluğu
7
Derman Arardım Derdime
8
Nice Ağlamayım Etmeyim Feryat
9
Sübhânım İllâllah
10
Zâhid Bizi Ta'n Eyleme
11
Ruhum Sana Aşık
Erkan Mutlu
12
Sevdayı Aşk
Mehmet KemiksizZinnuri Kurt
Bir Zamanlar Kör Agop Meyhanesinde
Bebekler İçin Sakinleştirici Piyano Müzikleri
Kadının Şiir Sesi
Mehmet Koç Türküleri
Bi' Şarkım Var! Ev
Ravzanın Gülleri
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