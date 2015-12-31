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Альбом
Постер альбома Bestelenmiş Eserleriyle Gönül Mimarlarımız

Bestelenmiş Eserleriyle Gönül Mimarlarımız

Çeşitli Sanatçılar

Nüvaz Müzik  • Музыка мира  • 2015

1

Allah Emrin Tutalım Rahmetine Batalım

Erol Dönmez

2:50

2

Ey Risalet Tahtının Hurşid-i Mah-ı Enveri

Esev Tasavvuf Musikisi Topluluğu

3:36

3

Derd-i Derûnum

Bekir Çiçek

4:09

4

El Meded

Agah

4:23

5

Necid Çöllerinden Medine'ye

Erkan MutluMehmet Emin Ay

6:23

6

Leke'l-Hamdü

Hüdayi Tasavvuf Musikisi Topluluğu

2:26

7

Derman Arardım Derdime

Esev Tasavvuf Musikisi Topluluğu

2:50

8

Nice Ağlamayım Etmeyim Feryat

Erol Dönmez

7:19

9

Sübhânım İllâllah

Agah

4:19

10

Zâhid Bizi Ta'n Eyleme

Bekir Çiçek

4:55

11

Ruhum Sana Aşık

Erkan Mutlu

4:20

12

Sevdayı Aşk

Mehmet KemiksizZinnuri Kurt

3:38

1

Allah Emrin Tutalım Rahmetine Batalım

Erol Dönmez

2:50

2

Ey Risalet Tahtının Hurşid-i Mah-ı Enveri

Esev Tasavvuf Musikisi Topluluğu

3:36

3

Derd-i Derûnum

Bekir Çiçek

4:09

4

El Meded

Agah

4:23

5

Necid Çöllerinden Medine'ye

Erkan MutluMehmet Emin Ay

6:23

6

Leke'l-Hamdü

Hüdayi Tasavvuf Musikisi Topluluğu

2:26

7

Derman Arardım Derdime

Esev Tasavvuf Musikisi Topluluğu

2:50

8

Nice Ağlamayım Etmeyim Feryat

Erol Dönmez

7:19

9

Sübhânım İllâllah

Agah

4:19

10

Zâhid Bizi Ta'n Eyleme

Bekir Çiçek

4:55

11

Ruhum Sana Aşık

Erkan Mutlu

4:20

12

Sevdayı Aşk

Mehmet KemiksizZinnuri Kurt

3:38

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