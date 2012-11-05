Сингл
Waikiki
Hana Ola Records • Разная • 2012
Другие альбомы исполнителя
Jay Larrin, Moe Keale, Charles Michael Brotman, Melveen Leed, Buddy Fo, Allan Thomas, 2004 Hawaii Music Awards Compilation Of The Year, Teresa Bright, Lorna Lim, Kahala Moon, Ken Emerson, Pauline Wilson, Various Artists, Dennis Pavao, Kohala, George Helm, Robert Cazimero, Joe Recca, Roland Cazimero, Danny Kaleikini, Darlene Ahuna, Peter Moon, Robi Kahakalau, The Invitations, Nathan Aweau, Country Comfort, Sunday Manoa, Gabby Pahinui
2003
Legends Of Falsetto - Hawaii's Legendary Voices
2001 Anthology of the Year, Nora Keahi Santos, Lena Machado, Agnes Malabey, Joe Keawe, George Pokina, Benny Kalama, Various Artists, Mabel Kekino, Linda Dela Cruz, John Pi'ilani Watkins, David Kaho'onei, Sally Kahowai Peters, Tina Ka'apana, Myrtle K Hilo, George Kainapau, Andy Cummings, Flora Wapia, Kai Davis, John Keawe Hawaii, Dorothy Kalima, Gabby Pahinui, Bill Ali'iloa Lincoln
2000
Lei Of Stars - Hawaii's Legendary Artists
Various Artists, George Tautu Archer, Bill Aliiloa Lincoln, Elissa Kroll, Gabby Pahinui, Royal Hawaiian Serenaders, Bill Akamuhou Dias, Randy Oness, Pua Almeida, Alvin Kaleolani Isaacs, Genoa Keawe, Mel Peterson, The Richard Kauhi Quartette, George Kainapau, Andy Cummings, Jules Ah See, Walter Wailehua, Alfred Apaka
1998