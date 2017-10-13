Альбом
The History of Slack Key Guitar
Ralph Alapai, Abraham Kalauli Konanui, George Keoki Davis, Henry Kaalekaahi, Tommy Solomon, Mama Tina Kaapana, Willie Davis, First Commercial Slack Key Recording, Various Artists, Gabby Pahinui, Mike Ho'omanawanui, Joe Diamond, George Kaapana, William Namahoe, Tommy Blaisdell
Hana Ola Records • Разная • 1995
Другие альбомы исполнителя
Night Club Hula Hawaiian Style - Special Edition - Vintage Hawaiian Treasures Vol. 6
Alfred Apaka, Alice Davis, David Malo, Royal Hawaiian Serenaders, Steppy De Rego, Richard Kauhi Quartet, Benny Kalama, Jules Ah See, The Royal Hawaiians, Ralph Alapai, Various Artists, Mel Peterson, Pua Almeida, The Beach Boys, Thelma Anahu, Joe Diamond, George Kainapau, Tommy Castro, Andy Cummings, The Kalima Brothers, Josephine Ikuwa, Alvin Kaleolani Isaacs, George Archer & His Pagans, George Pokini's Hawaiians, Gabby Pahinui, Bill Aliiloa Lincoln, Randy Oness' Select Hawaiian Serenaders
1995