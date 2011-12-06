О нас

Информация о правообладателе: aabaa

Другие альбомы артиста

Релиз Shepherd: On a Clear Day
Shepherd: On a Clear Day2025 · Альбом · Kent Nagano
Релиз Winter Winter
Winter Winter2024 · Сингл · Hamburger Alsterspatzen
Релиз Eine Schlittenfahrt zu zweit
Eine Schlittenfahrt zu zweit2021 · Сингл · Hamburger Alsterspatzen
Релиз Widmann: Arche (Live at Elbphilharmonie, Hamburg / 2017)
Widmann: Arche (Live at Elbphilharmonie, Hamburg / 2017)2018 · Альбом · Jorg Widmann
Релиз Widmann: Arche
Widmann: Arche2018 · Альбом · Philharmonisches Staatsorchester Hamburg
Релиз Widmann: Arche: 5. Dona nobis pacem
Widmann: Arche: 5. Dona nobis pacem2018 · Сингл · Philharmonisches Staatsorchester Hamburg
Релиз German Christmas Songs
German Christmas Songs2007 · Сингл · Hamburger Alsterspatzen
Релиз Volkslieder
Volkslieder2007 · Альбом · Hamburger Alsterspatzen
Релиз Weihnachtslieder Mit Den Hamburger Alsterspatzen
Weihnachtslieder Mit Den Hamburger Alsterspatzen2007 · Сингл · Hamburger Alsterspatzen
Релиз Deutsche Volkslieder Vol. 10
Deutsche Volkslieder Vol. 102001 · Альбом · Hamburger Alsterspatzen

