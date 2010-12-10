О нас

Andy Jay Powell

Andy Jay Powell

Трек  ·  2010

Children of Paradise 2K9 (2009 Club Edit)

Andy Jay Powell

Исполнитель

Andy Jay Powell

Трек Children of Paradise 2K9 (2009 Club Edit)

#

Название

Альбом

1

Трек Children of Paradise 2K9 (2009 Club Edit)

Children of Paradise 2K9 (2009 Club Edit)

Andy Jay Powell

Hands up Gold Vol. 2 (Electro & Hands up Edition)

3:25

Текст песни

The golden age of the future comes

That which was dreamed of in the past

Where freedom reigns on minds of peace

Minds rich in wisdom to the last

We are the children of the sun

Информация о правообладателе: Active Sense Records

Другие альбомы артиста

Релиз In Your Eyes
In Your Eyes2025 · Сингл · Klubbingman
Релиз Space 3.0
Space 3.02025 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Walked Away
Walked Away2025 · Сингл · Basslovers United
Релиз You
You2024 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Healing Stream
Healing Stream2024 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Behind The Sun
Behind The Sun2024 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз All Humanity
All Humanity2024 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Foreign Land (Calderone Inc. Remix)
Foreign Land (Calderone Inc. Remix)2024 · Сингл · Frankforce One
Релиз Crazy Love
Crazy Love2024 · Сингл · Klubbingman
Релиз Feel It in My Soul
Feel It in My Soul2024 · Сингл · Basslovers United
Релиз Foreign Land
Foreign Land2024 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Feel It in My Soul
Feel It in My Soul2023 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Our Time Is Now
Our Time Is Now2023 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Return of the Brave
Return of the Brave2023 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Take Control
Take Control2023 · Сингл · Klubbingman
Релиз Wonderlove
Wonderlove2023 · Сингл · DJ Fait
Релиз Truth Is Light
Truth Is Light2023 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Neverland
Neverland2023 · Сингл · Klubbingman
Релиз Where Do We Go 2023
Where Do We Go 20232023 · Сингл · Andy Jay Powell
Релиз Stay the Night Awake
Stay the Night Awake2023 · Сингл · DJ Fait

