Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Puccini: Suor Angelica, Opera lirica in un atto - "Senza mamma"
