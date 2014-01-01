Трек · 2014
Allumer Le Feu
Информация о правообладателе: Universal Music Division Mercury Records
Текст песни
Tourner le temps à l'orage
Revenir à l'état sauvage
Forcer les portes, les barrages
Sortir le loup de sa cage
Sentir le vent qui se déchaîne
