Kendji Girac

Kendji Girac

Трек  ·  2014

Allumer Le Feu

Kendji Girac

Исполнитель

Kendji Girac

Трек Allumer Le Feu

1

Трек Allumer Le Feu

Allumer Le Feu

Kendji Girac

Allumer Le Feu - The Voice 3

3:21

Текст песни

Tourner le temps à l'orage

Revenir à l'état sauvage

Forcer les portes, les barrages

Sortir le loup de sa cage

Sentir le vent qui se déchaîne

Информация о правообладателе: Universal Music Division Mercury Records
Волна по треку
