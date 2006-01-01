О нас

Snoop Dogg

Snoop Dogg

,

Ice Cube

Трек  ·  2006

LAX (Album Version (Edited))

14 лайков

Snoop Dogg

Исполнитель

Snoop Dogg

Трек LAX (Album Version (Edited))

#

Название

Альбом

1

Трек LAX (Album Version (Edited))

LAX (Album Version (Edited))

Snoop Dogg

,

Ice Cube

Tha Blue Carpet Treatment

3:21

Текст песни

Oh, Cali? No doubt

LAX, oh, Cali? No doubt, baby, no doubt

LAX, oh, Cali? No doubt, baby, no doubt

LAX, oh, Cali? No doubt, baby, no doubt

LAX, oh, Cali? No doubt, baby

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Geffen Records
