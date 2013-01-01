О нас

Релиз GRANDI VOCI -MARIA CHIARA Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica
GRANDI VOCI -MARIA CHIARA Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2022 · Альбом · Maria Chiara
Релиз GRANDI VOCI MARIA CHIARA Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica
GRANDI VOCI MARIA CHIARA Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2021 · Альбом · Maria Chiara
Релиз Wolf-Ferrari: Il segreto di Sussana
Wolf-Ferrari: Il segreto di Sussana2020 · Сингл · Bernd Weikl
Релиз Filo Invisibile
Filo Invisibile2019 · Сингл · Maria Chiara
Релиз Wolf-Ferrari Il segreto di Susanna and Giuseppe Verdi Arias
Wolf-Ferrari Il segreto di Susanna and Giuseppe Verdi Arias2016 · Альбом · Maria Chiara
Релиз Maria Chiara: The Decca Recitals
Maria Chiara: The Decca Recitals2004 · Альбом · Maria Chiara
Релиз Verdi: Aida
Verdi: Aida2002 · Альбом · Orchestra and Chorus Arena di Verona
Релиз Giuseppe Verdi: La Traviata
Giuseppe Verdi: La Traviata1999 · Сингл · Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
Релиз Giacomo Puccini: Madame Butterfly
Giacomo Puccini: Madame Butterfly1998 · Сингл · Orchestra e Coro del Teatro La Fenice
Релиз Puccini Gala
Puccini Gala1998 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Verdi: Aïda
Verdi: Aïda1989 · Сингл · Maria Chiara
Релиз Verdi: Aida
Verdi: Aida1969 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Verdi: Aida
Verdi: Aida1969 · Сингл · Ghena Dimitrova

