Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Релиз Сотворение Мира, Оратория, отрывки
Сотворение Мира, Оратория, отрывки2025 · Альбом · Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Релиз Weber: Der Freischütz
Weber: Der Freischütz2023 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз Hilde Gueden - The Early Years
Hilde Gueden - The Early Years2023 · Альбом · Hilde Güden
Релиз Beethoven: Missa solemnis, Op. 123 (Remastered 2022) [Live]
Beethoven: Missa solemnis, Op. 123 (Remastered 2022) [Live]2022 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Haydn: The Seven Last Words of Christ (Oratorio) by Hermann Scherchen
Haydn: The Seven Last Words of Christ (Oratorio) by Hermann Scherchen2022 · Альбом · Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Релиз Walter conducts Berlioz
Walter conducts Berlioz2021 · Альбом · Hector Berlioz
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem K. 626 - Live Salzburg 26 Juli 1956
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem K. 626 - Live Salzburg 26 Juli 19562020 · Альбом · Lisa Della Casa
Релиз Mahler: Symphony No. 2 in C Minor "Resurrection"
Mahler: Symphony No. 2 in C Minor "Resurrection"2020 · Альбом · Gustav Mahler
Релиз Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" (Live)
Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" (Live)2020 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз Stravinsky, Bartok: Ballet Music
Stravinsky, Bartok: Ballet Music2019 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз Verdi: Falstaff (Live)
Verdi: Falstaff (Live)2019 · Альбом · Herbert von Karajan
Релиз Mozart: Die Entführung aus dem Serail, K. 384
Mozart: Die Entführung aus dem Serail, K. 3842019 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Gottfried von Einem: Der Prozeß, Op. 14 (Live)
Gottfried von Einem: Der Prozeß, Op. 14 (Live)2019 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз Einem: Der Besuch der alten Dame (Live)
Einem: Der Besuch der alten Dame (Live)2018 · Альбом · Gottfried von Einem
Релиз Verdi: Otello
Verdi: Otello2017 · Альбом · Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Релиз Puccini: Manon Lescaut
Puccini: Manon Lescaut2016 · Сингл · Münchner Rundfunkorchester
Релиз Schubert Rosamunde, Von Weber Preciosa and Schumann Genoveva
Schubert Rosamunde, Von Weber Preciosa and Schumann Genoveva2016 · Альбом · Wiener Philharmonicher
Релиз The Most Famous Opera Choruses
The Most Famous Opera Choruses2015 · Альбом · Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Релиз Mozart: Don Giovanni (Complete Recording)
Mozart: Don Giovanni (Complete Recording)2015 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Coros de Opera
Coros de Opera2015 · Альбом · Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

