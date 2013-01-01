Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Holst: The Planets, Op. 32 - VII. Neptune, the Mystic
Другие альбомы артиста
The Sacred Veil2020 · Альбом · Los Angeles Master Chorale
The Sacred Veil: IV. Magnetic Poetry2020 · Сингл · Eric Whitacre
The Sacred Veil: III. Home2020 · Сингл · Eric Whitacre
The Sacred Veil: XII. Child of Wonder2020 · Сингл · Eric Whitacre
David Lang: The National Anthems & The Little Match Girl Passion2016 · Альбом · David Lang
Frank Zappa: 200 Motels - The Suites2015 · Альбом · Los Angeles Philharmonic
Adams: The Gospel According To The Other Mary2014 · Альбом · Los Angeles Philharmonic
Adams: The Gospel According To The Other Mary2014 · Альбом · Los Angeles Philharmonic
Nico Muhly: A Good Understanding2010 · Альбом · Los Angeles Master Chorale
Nico Muhly: A Good Understanding2010 · Сингл · Los Angeles Master Chorale
Verdi: Requiem/Quattro Pezzi Sacri2000 · Сингл · Jussi Björling