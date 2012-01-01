О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Viktoria Bolonina

Viktoria Bolonina

Трек  ·  2012

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (The Voice Performance)

1 лайк

Viktoria Bolonina

Исполнитель

Viktoria Bolonina

Трек Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (The Voice Performance)

#

Название

Альбом

1

Трек Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (The Voice Performance)

Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (The Voice Performance)

Viktoria Bolonina

Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

2:41

Текст песни

I was five and he was six

We rode on horses made of sticks

He wore black and I wore white

He would always win the fight

Bang bang, he shot me down

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Universal Music Australia Pty. Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Just Another Life
Just Another Life2024 · Сингл · Viktoria Bolonina
Релиз Time
Time2024 · Сингл · Viktoria Bolonina
Релиз Sunset
Sunset2023 · Сингл · Viktoria Bolonina
Релиз Babooshka
Babooshka2012 · Сингл · Viktoria Bolonina
Релиз Purple Rain
Purple Rain2012 · Сингл · Viktoria Bolonina
Релиз Bang Bang (My Baby Shot Me Down)
Bang Bang (My Baby Shot Me Down)2012 · Сингл · Viktoria Bolonina
Релиз Smells Like Teen Spirit
Smells Like Teen Spirit2012 · Сингл · Viktoria Bolonina

Похожие артисты

Viktoria Bolonina
Артист

Viktoria Bolonina

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож