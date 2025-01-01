О нас

Информация о правообладателе: Archiv Produktion

Другие альбомы артиста

Релиз Varady: The Essentials
Varady: The Essentials2021 · Альбом · Julia Varady
Релиз J.S. Bach: Six Cantatas
J.S. Bach: Six Cantatas2019 · Сингл · Raymond Koster
Релиз Mozart & Strauss: Vocal Works
Mozart & Strauss: Vocal Works2016 · Альбом · Julia Varady
Релиз Wagner & Verdi: Opera Arias
Wagner & Verdi: Opera Arias2016 · Альбом · Julia Varady
Релиз Tchaikovsky: Vocal Works
Tchaikovsky: Vocal Works2016 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Verdi: Heroinen, Vol. 2
Verdi: Heroinen, Vol. 22016 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Spontini: Olimpie
Spontini: Olimpie2016 · Альбом · Dietrich Fischer-Dieskau
Релиз Puccini: Edgar
Puccini: Edgar2014 · Альбом · Julia Varady
Релиз Mozart: Lucio Silla
Mozart: Lucio Silla2013 · Сингл · Peter Schreier
Релиз Strauss, R: Ariadne auf Naxos
Strauss, R: Ariadne auf Naxos2013 · Сингл · Edita Gruberová
Релиз Bartók: Bluebeard's Castle
Bartók: Bluebeard's Castle2007 · Сингл · Wolfgang Sawallisch
Релиз Reimann: Lear
Reimann: Lear2000 · Альбом · Julia Varady
Релиз Beethoven: Missa Solemnis
Beethoven: Missa Solemnis1995 · Сингл · Berlin Radio Chorus
Релиз Shostakovich: Symphony No.14; Six Poems of Marina Tsvetaeva
Shostakovich: Symphony No.14; Six Poems of Marina Tsvetaeva1993 · Сингл · Royal Concertgebouw Orchestra
Релиз R. Strauss: Die Frau ohne Schatten
R. Strauss: Die Frau ohne Schatten1992 · Сингл · Sir Georg Solti
Релиз Beethoven: Symphony No.9
Beethoven: Symphony No.91990 · Сингл · Simon Estes
Релиз Halévy: La Juive
Halévy: La Juive1989 · Сингл · June Anderson
Релиз Strauss, R.: Ariadne auf Naxos
Strauss, R.: Ariadne auf Naxos1988 · Сингл · Julia Varady
Релиз Mascagni: Cavalleria Rusticana/Leoncavallo: Pagliacci
Mascagni: Cavalleria Rusticana/Leoncavallo: Pagliacci1978 · Сингл · Ingvar Wixell
Релиз Mascagni: Cavalleria Rusticana
Mascagni: Cavalleria Rusticana1978 · Сингл · Luciano Pavarotti

