Информация о правообладателе: Archiv Produktion
Трек · 1991
Mozart: La clemenza di Tito, K. 621 / Act II - Sesto, de'tuoi delitti...Ma che giorno è mai questo? (ライブ)
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Varady: The Essentials2021 · Альбом · Julia Varady
J.S. Bach: Six Cantatas2019 · Сингл · Raymond Koster
Mozart & Strauss: Vocal Works2016 · Альбом · Julia Varady
Wagner & Verdi: Opera Arias2016 · Альбом · Julia Varady
Tchaikovsky: Vocal Works2016 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Verdi: Heroinen, Vol. 22016 · Альбом · Giuseppe Verdi
Spontini: Olimpie2016 · Альбом · Dietrich Fischer-Dieskau
Puccini: Edgar2014 · Альбом · Julia Varady
Mozart: Lucio Silla2013 · Сингл · Peter Schreier
Strauss, R: Ariadne auf Naxos2013 · Сингл · Edita Gruberová
Bartók: Bluebeard's Castle2007 · Сингл · Wolfgang Sawallisch
Reimann: Lear2000 · Альбом · Julia Varady
Beethoven: Missa Solemnis1995 · Сингл · Berlin Radio Chorus
Shostakovich: Symphony No.14; Six Poems of Marina Tsvetaeva1993 · Сингл · Royal Concertgebouw Orchestra
R. Strauss: Die Frau ohne Schatten1992 · Сингл · Sir Georg Solti
Beethoven: Symphony No.91990 · Сингл · Simon Estes
Halévy: La Juive1989 · Сингл · June Anderson
Strauss, R.: Ariadne auf Naxos1988 · Сингл · Julia Varady
Mascagni: Cavalleria Rusticana/Leoncavallo: Pagliacci1978 · Сингл · Ingvar Wixell
Mascagni: Cavalleria Rusticana1978 · Сингл · Luciano Pavarotti