и
ещё 1
Трек · 1980
Desire
4 лайка
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Polydor Records
Текст песни
We may be big or small
Or black and white
Eternally
And black and white is you and me
In a special light
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
When I'm Sixty-Four2023 · Сингл · Barry Gibb
Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook (Vol. 1)2021 · Альбом · Barry Gibb
Greenfields: The Gibb Brothers' Songbook2021 · Альбом · Barry Gibb
Words2021 · Сингл · Dolly Parton
Butterfly2020 · Сингл · David Rawlings
Words Of A Fool2020 · Сингл · Barry Gibb
In The Now2016 · Альбом · Barry Gibb
Star Crossed Lovers2016 · Сингл · Barry Gibb
In the Now2016 · Сингл · Barry Gibb
Bee Gees for Babies1998 · Альбом · Barry Gibb