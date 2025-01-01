О нас

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Verdi - don carlo
Verdi - don carlo2024 · Сингл · Nicolaï Ghiaurov
Релиз Verdi - la forza del destino
Verdi - la forza del destino2024 · Сингл · Carlo Bergonzi
Релиз Il Trovatore
Il Trovatore2024 · Сингл · William Wildermann
Релиз Donizetti - Lucia di Lammermoor
Donizetti - Lucia di Lammermoor2024 · Сингл · Orchestra della RCA Italiana
Релиз Verdi - La traviata
Verdi - La traviata2024 · Сингл · Orchestra Del Maggio Musicale Fiorentino
Релиз Verdi: La forza del destino
Verdi: La forza del destino2024 · Альбом · Sir Georg Solti
Релиз Verdi · Luisa Miller
Verdi · Luisa Miller2023 · Сингл · Anna Moffo
Релиз Puccini · La bohème
Puccini · La bohème2023 · Сингл · Renata Tebaldi
Релиз GRANDI VOCI CARLO BERGONZI -VERDI Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica
GRANDI VOCI CARLO BERGONZI -VERDI Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2022 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Verdi: La traviata (Highlights)
Verdi: La traviata (Highlights)2021 · Альбом · Silvio Maionica
Релиз Verdi: Aida (Live)
Verdi: Aida (Live)2020 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Verdi: Oberto
Verdi: Oberto2016 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Puccini: La bohème, extraits (Mono Version)
Puccini: La bohème, extraits (Mono Version)2015 · Сингл · Renata Tebaldi
Релиз Leoncavallo: Paillasse, extraits - Mascagni: Cavalleria rusticana, extraits (Mono Version)
Leoncavallo: Paillasse, extraits - Mascagni: Cavalleria rusticana, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Carlo Bergonzi
Релиз Puccini: La bohème, Highlights (Mono Version)
Puccini: La bohème, Highlights (Mono Version)2015 · Альбом · Renata Tebaldi
Релиз Puccini: Madame Butterfly, extraits (Mono Version)
Puccini: Madame Butterfly, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Renata Tebaldi
Релиз Puccini: La bohème, extraits (Mono Version)
Puccini: La bohème, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Renata Tebaldi
Релиз Puccini: La bohème
Puccini: La bohème2015 · Альбом · Orchestra Dell'Accademia Di Santa Cecilia Roma
Релиз Puccini: Madame Butterfly
Puccini: Madame Butterfly2015 · Альбом · Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Релиз Puccini: Madame Butterfly, extraits (Mono Version)
Puccini: Madame Butterfly, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · Renata Tebaldi

