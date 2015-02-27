О нас

Brings

Brings

Трек  ·  2015

Polka, Polka, Polka (Club Mix)

Brings

Исполнитель

Brings

Трек Polka, Polka, Polka (Club Mix)

Название

Альбом

1

Трек Polka, Polka, Polka (Club Mix)

Polka, Polka, Polka (Club Mix)

Brings

Polka, Polka, Polka

4:42

Текст песни

Instrumental-0.47

Der Wind is kalt und rau

und mer wisse janz jenau,

et letzte Fass is leer

un die Knoche die sin schwer.

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: rhingtön
