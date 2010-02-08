Трек · 2010
Shake It in Istanbul
Информация о правообладателе: Lolas World Records
Текст песни
Oh i like this. oh i like this! Oh i like this!
Oh, oh oh!
O like to shake it in istanbul.
Let me hear the the darbuka
Swing my body to the saz
