Eylem

Eylem

Трек  ·  2010

Shake It in Istanbul

Eylem

Исполнитель

Eylem

Трек Shake It in Istanbul

Название

Альбом

1

Трек Shake It in Istanbul

Shake It in Istanbul

Eylem

Turkish Pop Hits, Vol. 2

3:23

Текст песни

Oh i like this. oh i like this! Oh i like this!

Oh, oh oh!

O like to shake it in istanbul.

Let me hear the the darbuka

Swing my body to the saz

Информация о правообладателе: Lolas World Records

