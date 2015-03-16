О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
St1m

St1m

Трек  ·  2015

Плевать

Контент 18+

196 лайков

St1m

Исполнитель

St1m

Трек Плевать

#

Название

Альбом

1

Трек Плевать

Плевать

St1m

Достучаться до небес

3:31

Текст песни

Плевать, что будет завтра

Забудь, что было вчера

Рискуй, ставь всё на карту,

Играй, ведь жизнь - игра. Знаешь, всё ведь могло сложиться немного иначе

Я не жалею, я благодарю удачу

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: M2BA
