Как в первый раз

Моё дыхание сбито, и мой пульс учащён.

Публика хочет ещё, публика хочет ещё.

Моё дыхание сбито, и мой пульс учащён.

Публика хочет ещё, публика хочет ещё.

Даже сейчас, поднимаясь на сцену, и, видя тысячи глаз,