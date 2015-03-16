Помнишь, как мы до утра висли во дворе?

Кто-то с мелочью в кармане, кто-то вовсе на нуле

Скинувшись на пиво, болтали обо всём подряд

А нам кричали из окон, что люди уже спят

Но мы не слушали их, мы продолжали шуметь