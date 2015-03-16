Сегодня я проснулся без тебя Разбитым сердцем чувствуя потерю Сегодня залила любовь моя Оставшись в одиночестве за дверью И можно всё сейчас перечеркнуть И заменить одну любовь другою И взять бы где-то воздуха чуть-чуть И подружиться с этой тишиной ...

Припев: Без тебя, я плачу без тебя!

Без тебя, и ты об этом знаешь .

Без тебя, мне больно без тебя!

Без тебя моё сердце умирает .