Трек · 2015
Без тебя
268 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: M2BA
Текст песни
Сегодня я проснулся без тебя Разбитым сердцем чувствуя потерю Сегодня залила любовь моя Оставшись в одиночестве за дверью И можно всё сейчас перечеркнуть И заменить одну любовь другою И взять бы где-то воздуха чуть-чуть И подружиться с этой тишиной ...
Припев: Без тебя, я плачу без тебя!
Без тебя, и ты об этом знаешь .
Без тебя, мне больно без тебя!
Без тебя моё сердце умирает .
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Фонари2025 · Сингл · Рапсат
Тамагочи2025 · Альбом · Рапсат
Танцпол, это - LAVA!2025 · Альбом · St1m
Маршрут2025 · Сингл · Рапсат
Три буквы2025 · Сингл · Рапсат
Но ты не слушал2025 · Сингл · St1m
Benz2025 · Сингл · St1m
Каждое слово о любви2025 · Сингл · St1m
Под стук колёс2025 · Сингл · St1m
Оставить непрочитанным2025 · Альбом · St1m
За ней2025 · Сингл · St1m
Лебединая2025 · Сингл · St1m
Лебединая2025 · Сингл · St1m
Оставить непрочитанным2025 · Сингл · St1m
1122025 · Альбом · St1m
Конверсы2025 · Сингл · St1m
Зеркала2025 · Сингл · St1m
Фантом2024 · Сингл · LAVA ULA
Папа дома RMXS2024 · Сингл · St1m
Папа дома2024 · Сингл · St1m