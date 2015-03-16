Похороните меня с почестями, я не прочь!

Если жил как лучший, то и умирать надо точь в точь!

Мне не о чём жалеть, я не испорчен славой,

Просто жизнь напоминает сумасшедшем слалом...

Когда меня не станет- тут многим станет легче...