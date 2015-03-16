Что ты знаешь обо мне, чтобы говорить кто я?

Ты говоришь о том, о чём говорить не стоит!

Где ты был, когда я заработал первый бакс?

Получил по морде и дал по морде в первый раз!

Где ты был когда я пил портвейн в обоссаном подъезде?